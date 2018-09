Algérie: Surcharge des classes - Des mesures pédagogiques et structurelles préconisées

Affirmant que "l'école de qualité requiert le professionnalisme en matière de pratiques d'enseignement et de gestion, notamment pour les enseignants qui suivent des perfectionnements de niveau à travers la formation continu", elle a estimé que "la professionnalisation par la formation passe par un système national de standardisation des normes, formalisé dans le référentiel national des apprentissages, de l'évaluation et la formation".

Il s'agit, a-t-elle dit, de la refonte pédagogique, de la gouvernance et de la consolidation de la place et de l'importance de la formation.

Par ailleurs, la ministre a indiqué que l'objectif principal pour cette année scolaire est la concrétisation des trois leviers auxquels ont abouti les deux Conférences nationales, organisées en juillet 2014 et juillet 2015, sur l'évaluation et la mise en œuvre des réformes de l'école, initiées par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika en 2003.

Par ailleurs, Mme Benghabrit a indiqué que les directeurs de l'Education ont été instruits, dans le cadre de la formation, d'accorder une attention particulière aux élèves de la 1ère et de la 2ème année primaire et ceux des classes d'examen de fin de cycle pour "ne pas être affectés par le problème de la surcharge des classes".

Parmi ces mesures pédagogiques et structurelles, la ministre a cité, l'élargissement des examens de rattrapage aux élèves ayant obtenu, pour le cycle primaire, des moyennes entre 4 et 4.99 sur 10 et à ceux ayant obtenu, pour le cycle moyen, des moyenne entre 9 et 9.99 sur 20.

