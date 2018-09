Tunisie: De la détermination à revendre!

Mais l'on se demande déjà comment l'EST compte-t-elle s'y prendre dans ce duel à haut risque pour elle surtout après avoir perdu sa couronne arabe au grand bonheur de son bourreau Al-Attihad d'Alexandrie il y a quelques jours? Dans ce genre de situations où le moral se trouve être très affecté, la première des choses à faire est sans doute de redonner confiance aux joueurs et même au staff technique afin que l'équipe «sang et or» poursuive sa marche en étant forte mentalement et dotée de sa rage de vaincre habituelle.

Remue-ménage en défense

Une fois le moral galvanisé de nouveau, c'est le chapitre de la défense qu'il faudrait sérieusement affronter et résoudre sans autre tergiversation. Désormais, les choses sont claires, quelques éléments doivent être remplacés par d'autres avec courage et sans le moindre atermoiement car l'on est dos au mur en cette étape très avancée de la compétition la plus prestigieuse. L'on insiste avec ferveur sur la nécessité de prendre cette initiative car ce ne sont pas les solutions qui font défaut dans l'effectif de Khaled Ben Yahia. En témoigne le dernier lancement dans le bain du superbe arrière latéral gauche Aymen Ben Mohamed devenu rapidement une pièce maîtresse dans la défense espérantiste.

D'autres valeureux joueurs attendent leur chance pour décrocher une titularisation dans leurs cordes, à l'instar du gardien Rami Jéridi ou l'axial Mohamed Ali Yaâkoubi qui sont d'ailleurs recrutés pour résoudre des déficiences défensives récurrentes depuis longtemps.

La récupération de Iheb M'barki, de Ali Mechani et même du pivot Ghaïlane Chaâlali, qui sont totalement rétablis de leurs blessures, constitue une alternative en or qui vient à point nommé pour que l'Espérance retrouve la vigueur défensive qu'on lui a toujours connue.

Un front capital

Tout le monde sait que les deux rencontres entre l'EST et l'ESS seront totalement indécises jusqu'à leurs derniers instants. Il est donc très important que l'Espérance utilise ses meilleurs atouts pour franchir le périlleux cap étoilé avec succès. Et c'est ce à quoi l'on s'attelle du côté du Parc B ces derniers jours.

D'ailleurs, une répétition est prévue en amical au cours de cette semaine contre le Club Sportif de Korba. Ce sera une occasion pour aguerrir tous les joueurs, notamment ceux qui seront appelés à la rescousse pour suppléer leurs coéquipiers en baisse de forme.

Après avoir perdu le front de la compétition arabe, ce ne seront pas les deux titres locaux qui vont contenter les supporters «sang et or». C'est plutôt le sacre africain qu'ils convoitent plus que jamais auparavant dans cette saison bien spéciale: celle du «siècle» de leur club.

Aussi faudra-t-il oublier rapidement la déconvenue du championnat arabe et s'accrocher crânement à la Champions League africaine.