Congo-Brazzaville: Institut national du travail social - Des diplômes délivrés à la première promotion

« En effet, conçues comme un institut de formation sociale à vocation régionale, les infrastructures devant abriter l'Institut national du travail social devraient être construites à son siège social à Ignié, dans le département du Pool, à quarante-cinq kilomètres de Brazzaville », a indiqué la ministre Antoinette Dinga Dzondo. L'infrastructure à vocation sous-régionale aura une capacité d'accueil maximale de six cent quatre-vingt-cinq apprenants dont trois cent quatre-vingt-cinq en formation initiale et trois cents autres en formation continue.

Pour répondre aux évolutions sociales et assurer la formation continue, l'Institut national du travail social, encore en chantier dans la localité d'Ignié, mettra un accent particulier sur la recherche-action, l'animation des milieux professionnels et autres.

Ces finalistes vont désormais « accueillir, écouter, accompagner, aider et développer les projets pour les filles mères, orphelins, enfants vulnérables, personnes du troisième âge, population autochtone, jeunes dévoués sans emploi, travailleurs des secteurs public et privé... », a expliqué Antoinette Dinga Dzondo.

