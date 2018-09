Afrique: Rwanda-Côte d'Ivoire - Les Éléphants prêts à barrir

Reprendra-t-il ou non du service ? Une hirondelle ne faisant pas le printemps, d'autres joueurs de valeur tels qu'Ernest Sugira et Haruna (voir encadré) pourront combler le vide, si l'absence de l'international attaquant du Rayon Sports se confirmait. Attention donc !

Parmi les probables réservistes ivoiriens tels que Maxwel Cornet, Lamine Koné, Adama Traoré, Kouadio Dabila et Mamadou Bagayoko, coach Kamara, selon son inspiration, devrait donner une chance à ceux qui le méritent pour étouffer les Amavubi. Une équipe rwandaise qui a quelques soucis avec la blessure de son capitaine et buteur, Jacques Tuyisenge.

L'on suivra particulièrement, dans le groupe H, le face-à-face Guêpes du Rwanda-Éléphants de Côte d'Ivoire, dimanche (13 heures Gmt), au stade Nyamirambo de Kigali. Lors de la première journée, Rwandais et Ivoiriens avaient plié l'échine respectivement face aux Centrafricains (1-2) à Bangui et aux Guinéens (2-3) à Bouaké. Des insuccès qui les placent à la queue du classement dans leur poule.

