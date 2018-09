Tunisie: Rester en pole position

Pour Faouzi Benzarti et ses troupes, il ne s'agira donc pas d'un saut dans l'inconnu. Connaissant le nouveau sélectionneur national et sa méthode, nous sommes convaincus que Benzarti est d'abord intéressé par la prestation de ses joueurs et le résultat, bien entendu. Pour le coach, c'est l'adaptation à ses choix qui est primordiale.

Repartir du bon pied

Nous ne savons pas si Faouzi Benzarti aura autant de chance que Nabil Maâloul lors des qualifications au Mondial de Russie, mais le nouveau responsable technique du onze national maîtrise mieux son sujet. Cela est une certitude. D'ailleurs et sagesse oblige, Benzarti n'a pas chambardé sa liste. C'est vrai que quelques joueurs n'ont pas été retenus comme Seïfeddine Khaoui et Ferjani Sassi et que Aymen Methlouthi a été mis à l'écart et a été remplacé par le jeune Gheïth Yeferni. Comme il l'a souvent répété, le coach veut des guerriers sur le terrain.

Nous allons donc passer à la méthode Faouzi Benzarti. Ce dernier va pousser ses joueurs à se surpasser pour gagner trois nouveaux points et conforter leur leadership devant le Niger et l'Egypte. Sur le papier, la Tunisie et l'Egypte sont les deux favoris pour la qualification à la CAN du Cameroun. Sur le terrain, la suprématie sera disputée entre les Aigles de Carthage et les Pharaons.

Avant de penser au match retour face aux Egyptiens, il va falloir faire le plein de points contre le Swaziland cet après-midi puis en aller et retour contre le Niger plus tard.

Aux dernières nouvelles, et comme l'a annoncé le sélectionneur national, l'équipe de Tunisie a les cartes en règle et le groupe est motivé. Le coach a son équipe en tête. Il ne va surtout pas chercher à chambarder l'ossature de la sélection. Les cadres habituels seront au rendez-vous et on s'imagine que Benzarti va donner sa chance à Bassem Srarfi par exemple. L'équipe de Tunisie a un prestige à honorer. Son standing continental ne lui permet pas de rater son match face au Swaziland. Outre la victoire, le groupe est tenu de faire oublier les prestations au Mondial face surtout à la Belgique. Un succès tout à l'heure peut à coup sûr changer la donne et réconcilier les fans avec le club Tunisie. Les joueurs doivent donc se faire plaisir sur le terrain et donner du plaisir à leurs inconditionnels pour signer leur renouveau.