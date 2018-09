Congo-Brazzaville: Le "LagosPhoto Festival"

Il y a neuf ans déjà naissait, le " LagosPhoto Festival" dans le but d'accueillir, durant un mois dans toute la ville, des expositions, ateliers et conférences-débats autour de la photographie, racontant et mettant en relief la diversité artistique africaine de manière particulière mais aussi les talents locaux.

La neuvième édition ouvrira ses portes du 27 octobre au 15 novembre prochains et plus de vingt-cinq photographes et artistes visuels sont attendus qui viendront de Madagascar, du Ghana, de la Tunisie mais aussi d'Allemagne.

Cette année, le festival LagosPhoto qui est devenu en cinq ans l'une des plus grandes manifestaions du continent africain dans le domaine, va explorer la manière dont le passé, le présent et l'avenir se rencontrent, à travers la thématique "Time has gone".

Ce concept exprime l'urgence du temps qui passe et explore les configurations par lesquelles le passé, le présent et le futur s'interpénètrent par le biais de la photographie.

Le temps y est appréhendé sous différents angles. Pour les photographes de documentaire, il y est organisé un concours, le prix du meilleur Portfolio du LagosPhoto Festival, qui permet aussi de devenir potentiellement contributeur pour le National Geographic, avec une récompense de cinq mille dollars à la clef.

Chaque année, l'événement organise une variété d'ateliers, de tables rondes, de conférences d'artistes et de critiques de portefeuilles au cours desquels les jeunes Nigérians se confrontent à ces œuvres qui racontent l'histoire de l'Afrique et de leur pays, mais échangent également avec les photographes présents. La manifestation permet, par ailleurs, de présenter au regard du monde le chaos de Lagos qui compte près de vingt millions d'habitants.

LagosPhoto demeure à ce jour le seul festival international de photographie artistique au Nigeria. Il présente la photographie sous le prisme de l'histoire tant ancienne que contemporaine, les programmes sociaux déployés ainsi que la réappropriation et l'utilisation des espaces publics.

S'il est aussi un moyen d'encourager les photographes à aller au-delà des réalités de la vie quotidienne, lors de la cinquième édition, il s'interrogeait sur le rôle de la femme dans la société ou encore sur des scènes de rites initiatiques devant l'objectif du photographe français, Patrick Willocq.

Au programme, que de l'alléchant, entre autres, l'école d'été, une collaboration entre la Fondation LagosPhoto et Neue Schule für Fotografie Berlin, la création du programme d'intégration du développement des capacités.

En ce qui concerne les événements rattachés, l'on peut épingler l'exposition Canon Alumni ouverte depuis le 31 août, qui présente le travail des participants des ateliers LagosPhoto et Canon Storytelling 2016-2018, engagés à inspirer et à nourrir les conteurs visuels de la région tout au long de leur carrière.

Dans tous les cas, nous recommandons le LagosPhoto Festival qui se révèle en tant que diversité africaine à l'état pur car comme le précise si bien le fondateur, M. Nwagbogu, "La photographie est vraiment le média le plus puissant, parce que tout le monde peut participer".