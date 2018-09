Algérie: Filière avicole - La production nationale en viande blanche a atteint 5,3 millions de quintaux en 2017

Pour sa part, le président du conseil interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), Kali Moumen, a insisté sur l'accompagnent des aviculteurs notamment en ce qui concerne la santé animale, en regrettant que l'absence d'encadrement sanitaire adéquat et la pénurie de vaccin au niveau des cabinets vétérinaires engendrent des pertes lourdes à la filière et découragent de nombreux aviculteurs.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que cette performance du secteur avicole a permis à l'Algérie d'exporter les œufs et les pattes de poulet et biens d'autres produits avicoles vers plusieurs pays de l'Asie.

Pour les intrants avicoles, quoi qu'ils ont enregistrés une diminution entre 2013 et 2017, le ministre a admis que l'Algérie demeure un pays importateur d'aliments de volaille notamment le tourteau de soja et le mais, ainsi que les compléments alimentaires, en rappelant les dernières mesures du gouvernement pour la suppression de la TVA et des droits de douanes sur les principales matières premières de l'aliment de bétail pour soutenir les prix.

"Cette activité pratiquée au niveau de 1.322 communes à travers le territoire nationale, génère plus de 500.000 postes d'emploi", a-t-il fait savoir en précisant que le quart de la production, soit 1,6 millions Mqt provient de quatre wilayas réputées par leur vocation avicole à savoir Batna, Sétif, Bouira et Médéa.

