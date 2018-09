Congo-Brazzaville: Solidarité - La Fondation Ninon-Gouamba poursuit ses activités caritatives

La mesure appliquée déjà en Ouganda ( officiellement depuis le 1er juillet dernier), au Tchad et au… Plus »

L'assistance portait sur des femmes et hommes dont certains à mobilité réduite qui ont reçu quelques présents. « Le sens que nous donnons à ce geste est de comprendre qu'en Afrique, la solidarité est quasiment un devoir. Donc, quand on en a un peu, on peut aller vers ceux qui sont dans la précarité pour pouvoir apporter effectivement de l'aide. C'est une démarche que nous avons engagée depuis bientôt six ans. Elle consiste à être au service des autres, des plus faibles », a expliqué le président d'honneur de la fondation éponyme, également député de la 4e circonscription électorale de Ouenzé.

