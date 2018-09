Tunisie: Jalel Ben Aissa réélu à la tête du ST

Le Club Sportif Sfaxien a récemment disputé une rencontre amicale qui l'a opposé à EGS Gafsa. Cette rencontre, qui s'est déroulée au stade Taieb Mhiri, s'est soldée sur un score de parité d'un but partout. Le Club Sportif Sfaxien a ouvert la marque avant une égalisation d'EGS Gafsa en seconde période. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Houssem Ben Ali (CSS) et Chamseddine Dhifallah (EGSG).

Les jeunes Tunisiens ont perdu ce match de préparation aux éliminatoires des Jeux olympiques de 2020 sur le score d'un but à zéro. Face à des Marocains dont plusieurs éléments évoluent dans les grands championnats européens, les Tunisiens ont parfois éprouvé quelques difficultés dans ce match. Plus technique, la sélection olympique marocaine s'est créé les occasions les plus dangereuses. Malgré plusieurs joueurs qui évoluent avec les équipes A en Ligue 1, la sélection olympique tunisienne n'a pas trop convaincu dans cette rencontre amicale. L'unique but de ce match pour les Marocains a été inscrit à la 18e minute par le joueur évoluant au RC Lens, Bilel Bari, à la suite d'une faute de Montassar Talbi.

