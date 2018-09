Afrique Australe: Enjeux électoraux - Deux experts des commissions électorales de la SADC en appui à la Céni

Parmi les joueurs écartés, figurent notamment le vétéran Wonder Nhleko, le gardien de but… Plus »

Ces experts de la SADC vont se mouvoir aux côtés d'autres experts de la région déjà à l'œuvre dont ceux de la Monusco et du Programme des Nations unies pour le développement, dans le but de donner plus de garanties de crédibilité au processus électoral en RDC sujet à diverses inquiétudes au regard de son évolution en dents de scie. Pour l'heure, heureusement, tout paraît baigner dans l'huile. Les différentes activités prévues dans le chronogramme électoral sont exécutées les unes après les autres, confirmant ainsi aux yeux de l'opinion, la volonté de la Centrale électorale d'organiser des élections combinées le 23 décembre prochain.

