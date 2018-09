Tunisie: «De la place pour tout le monde»

Placée sous le signe «De la place pour tout le monde», maître mot de la 5e édition, les JMC se veulent une occasion pour rendre hommage à des artistes qui ont enrichi les annales de la musique tunisienne.

Se définissant comme un festival valorisant le capital artistique national, tout en axant sur l'international, la nouvelle édition des JMC propose une programmation variée et attractive, avec au menu des compétitions pour tous les styles de musique, des concerts, des master class, des tables rondes, les rencontres B to B, des ateliers de formation, les matinales culturelles, un symposium sur le luth et le salon de l'industrie musicale.

Dès leur création, les JMC, qui ont reçu pour cette édition plus de 250 candidatures, se veulent cette année une vitrine pour la valorisation de la scène musicale tunisienne et sa promotion en affichant un retour à l'identité musicale authentique et populaire.

Sous la direction du professeur, compositeur, interprète et luthiste Achref Chargui, la 5e édition s'inscrit sous le signe de la nouveauté et la consécration du caractère de la musique authentique.

Les nouveautés des JMC 2018: changement du lieu et six compétitions au programme

La 5e édition se déroulera à la Cité de la culture dans un cadre sophistiqué doté d'une plateforme à la pointe des technologies (salles polyvalentes avec une capacité d'accueil variant entre 300 et 1.800 places, salles de répétitions de production, etc.).

Le coup d'envoi sera donné samedi, 29 septembre, avec l'ouverture des JMC 2018 par le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine, et le directeur de la 5e édition Achref Chargui. Elle prendra fin samedi 6 septembre 2018 avec la remise de prix et une soirée qui se veut grandiose et à la hauteur de feu Hassan Dahmani.

En plus du changement du lieu de la manifestation (palais des congrès de Tunis), les JMC se dotent d'une nouvelle structure de compétitions. Si dans les éditions précédentes, les JMC se caractérisaient par deux compétitions une officielle et une destinée aux jeunes virtuoses «enfant créateur», la nouvelle édition des JMC s'ouvre sur tous les genres musicaux et invite toutes les ambiances musicales en proposant 6 compétitions :

- JMC Kids : une compétition pour la promotion des jeunes talents âgés de 6 à 13 ans (dimanche 30 septembre).

- JMC Live Band : une compétition pour la stimulation de la création à travers le groupement d'artistes de différents styles musicaux (lundi 1er octobre).

- JMC POP.TN : une compétition destinée à la promotion des expressions fondatrices de l'identité musicale populaire de la Tunisie (mardi 2 octobre).

- JMC Virtuose : une compétition pour récompenser l'excellence en matière de performance instrumentale et vocale (mercredi 3 octobre).

- JMC Hip-Hop une compétition de la meilleure vidéo illustrant les différentes tendances de la culture populaire urbaine afro-américaine (rap, hip-hop, R&B, funk). Cette compétition aura lieu le jeudi 4 octobre.

- JMC Electro : une compétition dédiée à la musique contemporaine et la musique électronique (vendredi 5 octobre).

Tout au long des journées des compétitions, un concert ouvert au public sera organisé à partir de 22h00 et sera animé par des artistes de renommée.

Des événements périphériques en marge du festival

En marge des compétitions structurant la manifestation, les JMC offrent plusieurs événements périphériques pendant les journées, à savoir des formations, des tables rondes autour des problématiques relatives au secteur de l'art (le modèle de financement des projets artistiques, la création de ligue digitale et le développement de l'art) ou encore des rencontres entre artistes et hommes de culture.

D'autres événements sont aussi programmés comme la tenue du Salon international de l'industrie musicale qui sera ouvert tout au long de la manifestation dans le but de promouvoir cette industrie en Tunisie avec la participation de différents acteurs internationaux de l'industrie musicale, les institutions gouvernementales tunisiennes, associations, artisans et artistes. Un stand de speed-dating sera installé à cette occasion pour faciliter le réseautage entre les différents acteurs nationaux et internationaux du secteur de l'art et de la musique.

Destiné aux artistes âgés de 18 à 35 ans, et dans le cadre des «JMC symposium» un concours «Oud» (luth) se tiendra, du 4 au 6 octobre, au Palais du Baron d'Erlanger, à Sidi Bou Saïd. Ce concours organisé durant les JMC vise à rassembler des virtuoses de différents pays arabes européens et asiatiques. Douze candidats seront sélectionnés pour concourir lors des JMC. A l'issue de l'événement, seront décernés aux trois gagnants trois luths d'une valeur totale de 15.000 dinars tunisiens.

L'une des nouveautés des JMC consiste en l'introduction du concept «JMC El Kharja». Dans le cadre de la décentralisation culturelle, les JMC organiseront un spectacle musical soufi nommé «El Kharja», joué simultanément dans les 24 gouvernorats du pays. Ce projet vise à mettre en valeur l'identité musicale locale de chaque ville.

Depuis 2009, les JMC sont devenues le rendez-vous incontournable des artistes, musiciens et chanteurs venant de tous bords en quête de reconnaissance et de visibilité. Dès la première édition, les JMC ont mis en lumière la scène artistique tunisienne à l'échelle internationale et se sont imposées comme un rendez-vous incontournable dédié à la création artistique tunisienne ou étrangère. Par son panel diversifié d'événements et d'activités, les JMC offrent aux artistes, en particulier les jeunes, une plateforme de professionnalisation et un cadre d'échanges et de rencontres avec les acteurs du monde musical national et international.