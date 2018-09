Burkina Faso: Enseignement supérieur - Les nouveaux bacheliers pourront s'inscrire désormais aux universités publiques via Orange Money

Abordant dans le même sens, que son partenaire sur le coup, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Pr Alkassoum Maïga, n'a pas manqué de saluer à sa juste valeur cette initiative qui voit le jour désormais ici au Burkina Faso. A en croire celui-ci, ceci constitue un premier pas et pourrait s'apparenter à une rampe de lancement. C'est à juste titre, qu'il appelle « tout un chacun à un esprit de responsabilité pour que l'essai soit un coup de maître pour notre système d'enseignement supérieur ».

Fini les longues files d'attente aux guichets des universités publiques du Burkina Faso, pour ce qui est du paiement des frais d'inscription. Par le biais de la plateforme « Campus Faso », les néo étudiants pourront désormais s'inscrire via le paiement en ligne. Pour l'ensemble des parties signataires, cette nouvelle disposition regorge de nombreux avantages en ce sens, qu'elle permettra aux étudiants de gagner en temps et aussi d'entrevoir beaucoup plus de facilité quant aux choix des filières. Du coup, cette nouvelle donne assurera une identification quasi-totale de l'ensemble des étudiants. C'est à l'université Ouaga I Pr Joseph Ki Zerbo qu'est intervenue cette signature de convention entre les présidents des universités et Orange Burkina.

