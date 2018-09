Tunisie: Les migrations au cœur du cinéma

Des films sur les migrations, il y en a plusieurs tout au long du festival. Des films étrangers mais qui ont du sens aussi en Algérie. L'un des organisateurs de ces Rencontres cinématographiques de Béjaïa, Abdenour Hochiche, constate : «Les Calais, il y en a partout, partout dans le monde, et en Algérie, à Béjaïa. Forcément, on est interpellé par cette question».

Dans «L'héroïque lande», la frontière brûle, Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz filment le quotidien dans la jungle de Calais. Un documentaire de 3heures40 qui veut montrer la vie de ceux qui sont indésirables. «Le film donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, dont la présence serait interdite. Disons que c'est une présence physique, parce qu'on les voit, et effectivement à travers leurs paroles, ils s'adressent à nous», précise Elisabeth Perceval.

C'est un camp de bâches qui abrite des milliers de personnes en route vers l'Angleterre. On y joue au cricket, on y fait voler des cerfs-volants, mais en arrière-plan, il y a une immense barrière et des voitures de police : la frontière.

