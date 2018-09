Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'alphabétisation - Lions club international offre des ouvrages au complexe scolaire de Kintélé

La mesure appliquée déjà en Ouganda ( officiellement depuis le 1er juillet dernier), au Tchad et au… Plus »

Outre la remise des ouvrages et l'exposé sur l'orientation scolaire, la célébration de cette journée au complexe scolaire de Kintélé a été également marquée par la lecture, les jeux ludiques. Ce complexe est constitué d'une maternelle, une école primaire, deux collèges et un lycée.

Recevant les ouvrages, Roseline Mpolo, directrice de l'école primaire de Kintélé, et Hippolyte Okouya, vice-président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, ont promis d'en faire bon usage, en les mettant à la disposition de la bibliothèque de l'établissement.

Claude Comlan Dossou, président de la région 25 de Lions club, a justifié le choix du complexe de Kintélé par le fait que cet établissement accueille les enfants des déplacés du 4 mars 2012 (la catastrophe des casernes de Mpila). L'objectif étant de les alphabétiser. « Nous devons leur montrer comment lire, écrire et faire des calculs. Par ailleurs, nous conseillons aux parents aussi d'envoyer les enfants à l'école et de les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent bien étudier depuis la maison jusqu'à l'école », a-t-il déclaré.

Le 8 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'alphabétisation. Le thème de cette année, « Alphabétisation et développement des compétences », a permis au Lions club international D403B1-R25 d'offrir un lot important d'ouvrages au complexe scolaire de Kintélé (Mille logements), une banlieue nord de Brazzaville. Cette action a été pilotée par trois clubs, à savoir Brazzaville Doyen présidé par Rolland Faouzi Salou, le club Bokassi présidé par John Pembolo et le club Elikia que dirige Sisti Samba, avec l'assistance des autres clubs de la région 25 et des Dépêches de Brazzaville.

