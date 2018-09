Ile Maurice: Les dossiers prioritaires de Pravind Jugnauth

Tout indique que Pravind Jugnauth attend le positionnement du Directeur des poursuites publiques (DPP) sur le cas du ministre Sudhir Sesungkur, accusé d'avoir giflé un cameraman. Au cas où le DPP réclamerait des poursuites, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance devrait démissionner. Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre songerait à remanier son Cabinet.

Depuis le mois de juillet, les petits planteurs et les gros opérateurs attendent Pravind Jugnauth sur le dossier sucre. Surtout que le rapport du Joint Technical Committee est très contesté. Mais après que la Chine a accepté d'acheter 50 000 tonnes de sucre de Maurice, Pravind Jugnauth compte introduire toute une série de mesures pour satisfaire les planteurs et les propriétés sucrières.

C'était prévu en septembre. Mais son calendrier surchargé n'a pas permis à Pravind Jugnauth de célébrer le 35e anniversaire du Mouvement socialiste militant (MSM) durant ce mois. Il devrait le faire en octobre ou novembre, car les 35 ans doivent être célébrés cette année-ci et non l'année prochaine. Ce sera en quelque sorte le warming-up pour le parti soleil, avant le coup d'envoi de la campagne électorale.

Finies les missions à l'étranger, du moins jusqu'à décembre, pour Pravind Jugnauth. Le Premier ministre est attendu au pays ce week-end et, le moins que l'on puisse dire, les dossiers prioritaires ne manqueront pas de se rappeler à son bon souvenir. Le chef du gouvernement revient d'un triple voyage qui l'a emmené en Chine, en France et aux Pays-Bas. Dès son retour au pays, Pravind Jugnauth devra s'attaquer à des dossiers considérés comme les plus importants du moment. Le temps presse car, à décembre, il ne lui restera que douze mois pour compléter son mandat, avant les prochaines élections. Avec l'aide d'un de ses proches, nous faisons un tour d'horizon de ce qui attend le Premier ministre pour les prochaines semaines.

