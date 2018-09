Togo: Dani Ayida connait le prix à payer

Pour information, « Togo, le prix de la démocratie » est l'aboutissement d'un projet de recherche entamé depuis 2006 aux Etats-Unis et se veut sans conteste « l'une des réflexions les plus complètes sur le processus politique des 25 dernières années au Togo ».

Des dires de l'auteur, ce chef-d'œuvre « est une vue d'intérieur, un décryptage sans complaisance de la marche politique du Togo vers la démocratie, les 25 dernières années ». Dani Ayida y propose une analyse des enjeux. Diplômé en droit, journalisme et management du développement, Directeur Résident de l'organisme américain National Democratic Institute (NDI) en République démocratique du Congo (RDC), celui qui s'est engagé aux premières heures de la lutte pour la démocratie au Togo, fut actif dans la presse, la société civile et la culture, avant de s'exiler en 2002. Mais, depuis 2010, le fondateur de l'Africa Label Group S.A, une société de services professionnels intervenant dans le développement international en Afrique, a amorcé d'après ses propres mots, ce qu'il appelle le « retour graduel vers le pays ». Et dans ce retour graduel vers le pays, il prône donc la renaissance politique du Togo, à travers un engagement patriotique axé sur la construction d'un Etat de droit démocratique.

