Guinée: L'UFR s'attaque à la presse en se croyant plus parfait

L'Union des Forces Républicaines considérée à un moment donné par des citoyens comme étant un parti "opportuniste" à cause de son instabilité politique continue à se faire croire le plus parfait. Pourtant on dit souvent que nul n'est parfait.

Lors de sa réunion hebdomadaire samedi 09 septembre 2018, l'UFR a montré un montré un comportement d'ingratitude à la presse en s'attaquant aux médias qui a toujours été là pour relater ses informations.

Ce parti a toujours fait l'éloge de reconnaissance envers la presse lors de ses assemblées générales et pendant les campagnes électorales. L'UFR de Sidya Touré met tout ça dans l'eau en s'attaquant à la presse en qualifiant les journalistes de manque de professionnalisme pour avoir traité une information concernant le parti oublient qu'il a aussi manqué sa crédibilité face à certains de ses militants en changeant de camp politique à cause d'un fameux poste de haut représentant du chef de l'Etat. Le leader même du parti a toujours reconnu qu'il n'a aucun budget, ni la main libre, il occupe ce poste pour la forme. Ce qui signifie qu'il ne suit que son intérêt. Cela même est l'une des causes de la chute du parti au sein de la classe politique.

Dans son intervention, Saikou Yaya Barry a cité un site d'informations en ligne de la place d'avoir interprété autrement les propos de la présidente des femmes de l'UFR, au cours de son passage dans l'émission d'une radio de la place.

« C'est aussi clair que ça. C'est visionguinée.info qui a fait cela. Mais je dois ajouter quelque chose, c'est dans le seul pays où 95 % des guinéens sont politiques tout le monde a une obédience, mais si tu as choisi de faire une profession libérable, soit plus ou moins équitable. C'est le moment de citer. On nous a prêté ici des accords et on balance ça sur des sites. Un accord qui n'est pas signé, qui n'a pas l'entête de l'UFR, on dit que l'UFR a signé un accord. Qu'ils ont 8 pick-up, 3 milliards et quelques. Mais où sont les pick-up? Nous savons qu'il y a des journalistes de sensation, mais soyons plus ou moins honnêtes dans la façon dont on traite les informations dans le pays. La déontologie le recommande, mais malheureusement aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne sont pas journalistes », tire a boulet rouge sur les hommes de médias.

Il a poursuivi en disant que les gens ont peur de les attaquer, ils profitent de ce fait pour dire du n'importe quoi sur des personnalités. « Alors moi je le dis, je n'ai pas peur d'attaquer »

De son côté, la principale concernée de cette attaque par Aissata Daffé a aussi invité les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. « Je voudrai attirer l'attention de chacun pour qu'on sache que tout ce qui est écrit n'est pas une réalité et je n'inscrit en faux », a expliqué la présidente des femmes de l'UFR.

Avant de clôturer cette assemblée les militants et sympathisants du parti soutenaient leurs responsables d'avoir baver sur les journalistes à travers des murmures, cela se sentait sur leurs regards et leurs actes. Isolés devant la foule les journalistes ont quittés l'Assemblée sans réaliser des entretiens. Cela veut que dire chaque journaliste a reçu sa dose de désolation face à un parti qui prétend diriger le pays.