Afrique: Sotigui Awards 2018 - Une académie pour le continent, comme innovation majeure

Depuis deux ans, Ouagadougou abrite la prestigieuse et unique cérémonie africaine de récompense des talents dans les films africains et de la diaspora dénommée «Sotigui Awards». Véritable plateforme et rendez-vous de valorisation du talent de l'acteur comédien, Sotigui Awards a confirmé son utilité et convaincu l'ensemble des acteurs du monde u cinéma au plan national et africain en seulement deux éditions.

Ainsi, dans sa logique de professionnalisation et pour répondre au principe de l'immensité de l'homme qui donne son nom à l'évènement (Sotigui Kouyaté), il est créé désormais une académie des arts cinématographiques aficains et de la diaspora. Ainsi donc à l'image des Césars qui sont organisés par l'académie des Césars, les Oscars organisés par l'académie des Oscars, les Sotigui Awards seront désormais organisés par l'académie des Sotigui.

Cette académie est composée d'imminents acteurs de l'industrie cinématographique répartis en 9 collèges de métiers. Ils sont donc, entre autres, des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des agents artistiques, des directeurs de casting et des exploitants.

A ces 9 collèges de métiers s'ajoute un dixième, celui composé de membres non professionnels. Selon le commissaire chargé de la sélection, François Akouabou Adianaga, ce sont les membres de ces 10 collèges de l'académie qui désigneront le Sotigui d'or et les 12 meilleurs acteurs-comédiens de l'Afrique et de la diaspora parmi les 36 nominés.

Le thème de cette 3e édition est «La piraterie dans l'audiovisuel : comment mieux valoriser, protéger et défendre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines». Il sera traité en marge de la cérémonie par le Bureau burkinabè des droits d'auteurs (BBDA), les 29 et 30 décembre prochains.

Les nominés du Sotigui 2018

- Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest

Naky Sy Savane, Burkina Faso

Guy Kalou, Côte d'Ivoire

Mohamed Cissé, Mali

- Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique du Nord

Abdelmomen Chouayet, Tunisie

Ouassila Sabhi, Maroc

Djamila Arres, Algérie

- Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique Centrale

Melvine Awa Azah, Cameroun

Amour Lombi, Congo

Liesbeth Mabiala, Congo Brazza

- Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique Australe

Vuyo Dabula, Afrique du Sud

Munya Chidzonga, Zimbabwé

Liza Scholtz, Afrique du Sud

- Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Est

Ife Piankhi, Ouganda

Thabo Rametsi, Rwanda

Kawa Alisa, Tanzanie

- Sotigui du meilleur acteur Ghana/Nigéria

Funke Akindelé, Nigéria

Van Vicker, Ghana

Desmond Elliot, Nigéria

- Sotigui du meilleur plus jeune acteur africain

Stycie Waweru, Kenya

Yahya Ouli, Maroc

Melanie De Vales Rafael, Mozambique

- Sotigui du meilleur espoir africain

Sarah Perles,

Margaret Mulubwa, Zambie

Rukiyat Masud, Ghana

- Sotigui de la meilleure interprétation masculine burkinabè

Abdoul Bagué, dans dernier Tir

Dramane Ouédraogo, dans Le prix de la séduction

Salif Kiekieta, dans conflit conjugal

- Sotigui de la meilleure interprétation féminine burkinabè

Josiane Yiéri Hien dans un Président au maquis

Minata Djéné dans Fadima

Rihanata Zongo dans la folie du millionnaire

- Sotigui du public

Serge Ouédraogo dans Le complot

Moussa Guigma dans « Quand une femme te trompe »

Sita Traoré, dans « Fadima »

- Sotigui du meilleur acteur de la diaspora

Yann Gael, France

Lupita Amondi Nyongo, Etats-Unis

Cynthia Saint Fleur, France

- Sotigui d'or

Naky Sy Savane, Burkina Faso

Liza Scholtz, Afrique du Sud

Abdelmomen Chouayet, Tunisie