Afrique: Salah et l'Egypte sont de retour

Dans l'ambiance tendue et surchauffée du stade de Bakau (le match a débuté avec près de 2… Plus »

Deux buts, deux pénalties manqués, trois passes décisives. Le grand Mohamed Salah a donné le signal du retour. Javier Aguirre n'a pas manqué ses débuts à la tête des Pharaons. L'Egypte est de retour, plus forte sans doute que l'équipe de 2017, finaliste de la dernière CAN jouée au Gabon.

Et c'est le remplaçant Salah Mohsen qui fêtait sa première cape qui prolongeait la promenade égyptienne en ajoutant un quatrième but (72'). Mohamed Salah ajoutait un deuxième but personnel de la tête (86') avant que Mohamed Elnenny ne ponctue la marque d'un 6e but pendant le temps additionnel (90+2).

La même séquence se reproduira bizarrement dans le match, à la demi-heure de jeu, mais cette fois le rebond sera favorable à l'attaquant de Liverpool, lui permettant d'inscrire le 3e but des hommes du Mexicain Javier Aguirre après ceux de Marwan Mohsen (13') et Ayman Ashraf (20').

Mohamed Salah, après quelques bisbilles avec sa fédération, a été le grand bonhomme du match. Et pourtant il avait commencé, d'entrée, dès la troisième minute, par une cagade, manquant un pénalty, ou plus exactement son tir étant repoussé par le gardien Daouda Kassali.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.