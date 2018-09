Angola: Silence, Lourenço fait le ménage !

En Afrique, faire planer de la sorte l'épée de Damoclès sur la tête des enfants de sang de celui dont on a été l'homme lige, est un trait de caractère que l'on ne peut voir que dans un pays lusophone ou anglophone. João Lourenço voudrait mener à bien ses réformes massives pour refonder l'Angola qu'il ne s'y prendrait pas autrement en contraignant plus ou moins son mentor à débarrasser le plancher du MPLA.

Et dans sa traque contre la corruption qui gangrène ce premier pays producteur de pétrole, Lourenço a commencé à faire le ménage dans le premier cercle de l'ancien président en permettant à la Justice de poursuivre deux des enfants de son ex-mentor, qui ont fait la pluie et le beau temps pendant le règne de leur père président.

