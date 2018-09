Ile Maurice: Les Chagossiens se posent toujours des questions quant à leur retour sur l'archipel

Même son de cloche du côté de Jean Paul France. Il est hors de question pour ce Chagossien de faire confiance aux déclarations. Tant qu'il n'y aura pas un accord écrit pour le retour des Chagossiens sur leur île natale, il ne se bercera pas d'illusion. «Les auditions sont terminées, mais je ne suis pas plus confiant qu'avant. Nous avons tellement été menés en bateau», lâche-t-il. D'ajouter qu'il a demandé, à plusieurs reprises, des explications sur l'utilisation de l'argent que les Chagossiens ont reçu en compensation et qu'il attend toujours une réponse.

La présidente du Chagos Islanders Movement, Isabelle Charlot, 39 ans et habitante de Crawley, en Angleterre, a essayé d'assister aux audiences devant la CIJ, mais n'a pas pu le faire. «Je voulais savoir ce qui se passe car il s'agit de notre avenir. De toute façon, le gouvernement n'a jamais joué cartes sur table dans ce combat», estime-t-elle. De faire ressortir que le combat va durer encore des décennies. Et ce, même si la CIJ donne un avis consultatif favorable à Maurice.

Dans six mois, la Cour internationale de justice (CIJ) donnera sa décision sur l'avis consultatif que Maurice sollicite d'elle sur les Chagos. Mais la position de notre pays ne fait pas l'unanimité. Certains Chagossiens, que ce soit ceux de la première génération ou leurs descendants, estiment que la position de Port-Louis est toujours floue. Et demandent des précisions...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.