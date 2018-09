Ile Maurice: Rs 15M à Husnoo - Entre campagne «zet labou», «palab» et scandale...

Au total, le ministère du Logement et des terres a dépensé Rs 271 609 878 pour l'acquisition de 45 lopins de terre dans le cadre du projet Metro Express. Le plus gros montant, soit la somme de Rs 60 227 455, est allé à la Société Sunram & Cie pour l'acquisition de son terrain de 9 595 mètres carrés à Richelieu. L'information provient d'un document déposé à l'Assemblée nationale cette semaine, suivant une question d'Aadil Ameer Meea, en juillet.

Anwar Husnoo soutient avoir respecté les procédures et être passé devant le Board of Assessment, présidé par la juge Aruna Devi-Narain. «Lorsque mon cas a été entendu en Cour, la juge m'a donné Rs 15 millions.» De préciser qu'il n'avait à aucun moment demandé Rs 15 millions lorsqu'il avait réclamé que la compensation initiale qui lui avait été proposée soit augmentée. «Mo'nn al dapré lalwa, mo pa'nn komet oken frod. Ou krwar mo kpav al bribe ziz?»

Cette affaire, dit-il, remonte à 2014, «bien avant que je ne devienne ministre». Il indique qu'il n'était pas d'accord avec le montant initial de la compensation qui lui avait été proposé, en l'occurrence Rs 6 millions. Le cas a traîné jusqu'en 2016. «Le gouvernement m'a fait savoir que la compensation ne serait pas revue et qu'on ne me donnerait pas de terrain contre celui que j'avais.»

