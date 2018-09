Du côté de la cellule de communication de la police, on maintient que toutes les procédures ont été respectées et que les officiers étaient en possession d'un mandat dûment signé. Selon la loi, ajoute-t-on, la police peut faire usage de la force si l'accès à un lieu lui est refusé bien qu'elle soit munie d'un mandat de perquisition.

Or, il s'insurge contre le fait que les officiers ont utilisé du gaz lacrymogène. Des enfants, âgés de 1 an et 2 ans, affirme-t-il, auraient été affectés. Plusieurs membres de sa famille, poursuit le quinquagénaire, ont dû recevoir des soins à l'hôpital.

Descente policière qui a mobilisé les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), le Groupement d'intervention de la police mauricienne, le MARCOS, la Special Supporting Unit (SSU) et l'Emergency Response Service. Sauf que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu.

Il a retenu les services d'un avocat. Et compte entamer des poursuites contre les policiers qui ont fait une descente musclée à son domicile, à la rue Sir Abdool Raman Osman, à Camp La Hache, L'Escalier, jeudi 6 septembre. Siddick Goodur, 58 ans, ne décolère pas et parle de brutalité policière.

