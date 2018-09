Ile Maurice: Pèlerinage - «Père Laval inn guéri mwa... » raconte Doorga ma

Comment expliquer cette affinité avec l'apôtre de Maurice ? Est-ce parce qu'elle a travaillé dans un hôpital, qu'elle a vu la souffrance des autres ? Entre autres, oui, avoue Doorga ma. Mais c'est aussi et surtout parce qu'elle-même a dû traverser des épreuves, qui ont renforcé sa foi. «Mo'nn gagn enn ulcer en 1960, mo ti bizin opéré. Mé Père Laval inn guéri mwa... » affirme avec émotion cette mère de deux fils, âgés de 35 et 49 ans.

Six décennies se sont écoulées depuis le premier pèlerinage de cette die-hard, aujourd'hui âgée de 74 ans. «À l'époque, j'habitais à Roche-Bois. Je me suis recueillie devant le caveau du Père Laval pour la première fois à l'âge de 14 ans. C'était ma maman qui m'avait emmenée ici», raconte Doorga ma, Hospital Attendant qui a pris sa retraite.

