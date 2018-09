Maroc: Assurances - De nouveaux dirigeants à la tête du groupe marocain Saham Assurances

La direction du groupe panafricain Saham Assurances vient de changer de main. Le Conseil d'administration du groupe a ainsi validé, mercredi 5 septembre, la nomination de l'homme d'affaires marocain, Said Alj, comme PDG ainsi que de Christophe Buso comme directeur général. Des changements qui interviennent alors que le groupe prépare l'arrivée dans son tour de table comme actionnaire majoritaire, du géant sud-africain Sanlam.

Le groupe panafricain, Saham Assurances, vaisseau amiral de la holding marocaine Saham Finances, prépare activement son passage dans le giron du géant sud-africain Sanlam.

C'est ce qui explique l'arrivée à la tête du vaisseau amiral de la société de l'homme d'affaires, Moulay Hafid Elalamy, actuel ministre marocain de l'Industrie et du commerce, de nouveaux dirigeants dont la nomination a été entérinée lors du conseil d'administration de Saham Assurances du mercredi 5 septembre.

Ainsi, le conseil a validé la nomination de l'industriel marocain Said Alj, comme PDG et Christophe Buso, comme directeur général. Ils remplacent à ces postes, Nadia Fettah, l'ancienne PDG qui reste à la tête de Saham Finances, et Moulay Mhamed Elalamy, le désormais ex-DG de Saham Assurances. Par ailleurs, le mandat du directeur général délégué, Mahmoud Oudrhiri, a été renouvelé par les administrateurs du groupe.

Le nouveau PDG de Saham Assurances est un acteur bien connu du groupe mais aussi du monde des affaires au Maroc. Said Alj, PDG et fondateur du groupe Sanam Holding, est administrateur de l'assureur marocain au sein de laquelle, la holding familiale qu'il dirige, détient 21,6% du capital.

Ce diplômé de l'Ecole des dirigeants d'entreprises de Paris, est un ami de longue date de Moulay Hafid Elalamy, et le conglomérat qu'il dirige est présent dans divers secteurs industriels marocains à travers plusieurs entreprises (Unimer, Stokvis Maghreb,...). Le nouveau DG de Saham Assurance, Christophe Buso, est un ancien dirigeant du groupe français Groupama, dont il a dirigé la filiale italienne.

En attendant l'arrivée de Sanlam, des résultats au vert

Ces changements intervenus à la direction de Saham Assurances interviennent à un moment décisif pour le groupe qui passera dans les prochains jours, dans le giron du géant sud-africain Sanlam. La mission de Said Alj et Christophe Buso sera donc principalement de concrétiser le deal entériné par les deux assureurs panafricains et qui vient d'avoir l'aval des autorités de tutelle marocaines.

L'opération, estimée à plus de 1 milliard de dollars, a fait couler beaucoup d'encre dans le Royaume et va certainement aboutir à la naissance d'un nouvel acteur de référence dans le secteur panafricain des assurances.

En attendant, la filiale marocaine de Saham Assurances a publié des résultats en nette progression pour le premier trimestre de l'année en cours. Le chiffre d'affaires qui s'est établit à 2.760 millions de DH a ainsi enregistré une hausse de 11,2% et le résultat net a progressé de 9,4% à la date du 30 juin 2018.

Les performances ont concerné l'ensemble des secteurs notamment celui de la bancassurance et les fonds propres de Saham Assurances s'élèvent désormais à 4.036 millions de DH, en nette croissance avec une hausse de 7,4% à la fin du premier semestre 2018. Des résultats qui témoignent de la bonne santé financière du groupe ainsi que des bonnes perspectives du marché marocain de l'assurance