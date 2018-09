Ile Maurice: Accord de pêche avec le Japon - Un sit-in prévu au jardin de la Compagnie

Tandis que lors de sa conférence de presse, hier samedi 8 septembre, Paul Bérenger a traité Vishnu Lutchmeenaraidoo de «fou». Le leader du MMM a fait ressortir qu'il n'y a même pas encore eu une ébauche de cet accord et qu'il n'y a eu aucune discussion au préalable. «Li bien danzéré. Bizin get bien. Japon sé enn tazar.»

De rappeler que le territoire maritime de Maurice a une riche biodiversité et comprend plusieurs espèces, dont 20 différentes espèces de dauphins, de tortues de mer et de requins. «Un sit-in peut paraître dérisoire, mais nous devons commencer quelque part. Nous devons protéger notre nature, qui d'autre le fera sinon?»

Or, constatent les organisateurs du sit-in, «Maurice est en train de négocier d'autres accords de pêche avec des pays comme la Chine et le Japon. Or aucun de ces accords n'est rendu public». Ils insistent : «Nous avons le droit de savoir ce dans quoi le gouvernement s'engage car nous sommes tous concernés.»

«Il est temps de faire entendre nos voix et de dire NON.» Un sit-in sera organisé ce jeudi 13 septembre, au jardin de la Compagnie, entre 11 h 30 et 14 h 30, pour protester contre tout éventuel accord de pêche avec le Japon.

