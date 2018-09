Ile Maurice: Grade 1 - La liste des inscrits publiée dans les écoles primaires

Votre enfant fera son entrée en Grade 1 en 2019 ? Ceci devrait vous intéresser.

À partir de demain, lundi 10 septembre, jusqu'au mercredi 12 septembre, une liste provisoire des élèves inscrits en Grade 1 sera publiée dans toutes les écoles primaires du gouvernement ainsi que celles qui sont subventionnées.

Les parents qui ne sont pas satisfaits de l'établissement attribué à leurs enfants pourront entamer des procédures ces trois jours, à l'école où ils les avaient inscrits. Procédures qui devront être effectuées entre 9 h 30 et 15 heures.

Les retardataires qui n'auraient pas fait de demande d'inscription pour leurs enfants, pourront également le faire à l'école de leur choix lundi, mardi et mercredi. Ils devront être munis de leur carte d'identité, de l'acte de naissance de leur enfant, de factures d'électricité et d'eau en leur nom pour les mois de mai, juin et juillet. Et, dans les cas de «high demand schools», d'une preuve d'adresse certifiée par la police. Le formulaire est disponible à l'école.

Dans un communiqué, vendredi 7 septembre, le ministère de l'Éducation rappelle que la scolarité est obligatoire. Et que tout parent qui ne scolarise pas son enfant est passible d'une amende ne dépassant Rs 10 000 et une peine d'emprisonnement de pas plus de deux ans.