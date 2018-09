Burkina Faso: Salon international du coton et du textile

Nous aurons maintenant trois sites. Ce sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Les 12000 emplois annoncés restent inchangés», a-t-il dévoilé. Le «pays des Hommes intègres» pourra-t-il allier protectionnisme et diplomatie afin que le textile chinois n'envahisse pas le marché au détriment, de celui burkinabè ?

«A quel stade se trouve le projet de construction d'une usine d'égrenage de coton biologique à Koudougou et celle de transformation de l'or blanc à Ouagadougou ?», ont demandé les journalistes. Concernant le premier projet, le ministre Kaboré a relevé que les études techniques sont terminées, les dossiers d'appels d'offre sont bouclés et le site a été identifié. «Si tout va bien, la construction démarre le 14 septembre 2018. Concernant le deuxième projet, les discussions avec le partenaire avancent bien.

Le premier responsable du département du Commerce a également annoncé que SICOT qui se donne pour ambition de donner un coup d'accélérateur à la mise en place d'usines du textile au Burkina Faso, coûtera environ 448 millions de F CFA. Il a précisé que 53% du budget est fourni par l'Etat et le reste par les PTF et les sponsors.

Selon lui, le salon qui se tiendra sous le thème : «La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses», se veut une plateforme d'échanges et de réflexion. Il va réunir, a expliqué le ministre, les professionnels de toute la chaîne de valeur du coton africain autour des préoccupations et des opportunités de développement de la filière notamment, la transformation locale de l'or blanc, grâce à la création d'unités industrielles.

Le comité d'organisation du Salon international du coton et du textile (SICOT) est fin prêt pour dérouler la première édition de l'évènement, du 27 au 29 septembre 2018 à Koudougou, où il est attendu environ 1 000 participants qui viendront de 25 pays. L'assurance a été donnée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, au cours d'une conférence de presse, tenue le vendredi 7 septembre 2018, dans la «Cité du cavalier rouge».

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, a animé une conférence de presse, le vendredi 7 septembre 2018 à Koudougou. Il a annoncé la tenue du premier Salon international du coton et du textile (SICOT), prévue du 27 au 29 de ce mois, dans la «Cité du cavalier rouge».

