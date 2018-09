Algérie: Championnats d'Afrique de natation 2018 - L'Algérie pays hôte en l'absence de Sahnoun

Alger — L'Algérie abritera pour la première fois de son histoire les Championnats d'Afrique de natation du 10 au 16 septembre à la piscine du Complexe olympique (OCO), Mohamed Boudiaf (Alger), avec une participation record de 238 athlètes (messieurs / dames), représentant 31 pays.

L'Algérie espère réaliser un résultat positif malgré les absences de taille, après le forfait de dernière minute de Oussama Sahnoun et Djaoued Seyoud, blessés respectivement aux adducteurs et à la cheville, tout comme Nazim Belkhodja, ayant évoqué de son côté "des problèmes familiaux".

"238 nageurs de 31 pays seront présents à Alger. C'est un record par rapport aux précédentes éditions, qui d'habitude n'attirent qu'une vingtaine de pays. Le dernier délai des inscriptions était le 31 août mais nous avons décidé de le prolonger en collaboration avec la Confédération africaine de natation suite aux nombreuses demandes des pays africains qui souhaitaient prendre part à ce rendez-vous", a indiqué le président de la Fédération algérienne (FAN) Mohamed Hakim Boughadou.

Sur le volet "logistique" le premier responsable de la FAN a indiqué que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous continental, à commencer par l'arrivée progressive des délégations étrangères depuis vendredi et qui séjournent à l'hôtel "New Dey" à Hussein-Dey, alors que les officiels seront logés à l'hôtel "Holiday Inn" de Chéragas.

"Nous sommes très satisfaits et fin prêts à 100% pour abriter cet évènement continental pour la 1re fois dans notre pays. Tout a été réglé grâce aux efforts des membres et fonctionnaires de la Fédération ainsi que les intervenants" a jouté Boughadou.

Concernant, les éléments de la sélection algérienne qui sera présente avec 25 nageurs dont 13 dames, ils ont bénéficié de toutes les commodités à l'hôtel de l'Armée Nationale ¿Populaire de Beni Messous où ils séjournent.

Par ailleurs, la direction technique nationale (DTN) de la FAN a été obligée de revoir ses objectifs à la baisse lors de cette compétition continentale, car les trois athlètes absents sont considérés comme les trois meilleurs nageurs algériens du moment.

"On souhaitait réaliser la même performance lors de la dernière édition disputée en Afrique du Sud où nous avons obtenu 20 médailles dont sept en or. Maintenait, nous sommes obligés de revoir nos objectifs à la baisse alors qu'il était à 15 médailles (6 or, 4 argent et 5 bronze).

personnellement, je fais confiance à nos jeunes talents qui ont brillé lors des derniers Jeux Africains de la Jeunesse, disputés du 18 au 28 juillet dernier à Alger", a précisé le Directeur technique national Abdelkader Kaoua.

Et d'enchaîner: "Le niveau technique des Championnats d'Afrique sera très élevé en présence des nageurs Egyptiens et Sud-Africains. La concurrence sera rude car ce rendez-vous est qualificatif pour les Championnats du monde, prévus en Chine, décembre prochain".

En parallèle au 13e Championnat d'Afrique des nations seniors Open (hommes et dames), il sera organisé, du 11 au 13 septembre, le Championnat d'Afrique Masters. Les deux championnats seront suivis, le 16 septembre, par le Championnat d'Afrique en eau libre (5 kilomètres) au barrage de

Boukerdane (Tipasa).

Liste des algériens engagés

Messieurs: Aymen Benabid, Ramzi Chouchar, Lounis Khendriche, Anis

Djaballah, Nazim Benbara, Abderrazak Siar, Moncef Balamane, Abdallah

Ardjoune, Mohamed Ryad Bouhamidi, Rafik Chouchar, Ali Betka, Bachir

Moubarki.

Dames: Souad Cherouati, Amel Mellih, Rania Nefsi, Nesrine Medjahed, Madja

Chebaraka, Imene Zitouni, Khensa Belkacermi, Amina Maldji, Meriem Chieck,

Jihane Benchadli, Nerimene Hennouni, Serine Maldji, Sara Moulfi.