Algérie: Les entreprises nationales appelées à investir dans la production des équipements

- Le Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a appelé dimanche les entreprises nationales à investir dans la production des équipements dont a besoin cette compagnie nationale des hydrocarbures et dont le coût des importations oscille entre 15 et 20 milliards de dollars.

Dans la conférence de presse qu'il a animée en marge des Journées d'information de Sonatrach sur "les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes", M. Ould Keddour a rappelé que la nouvelle stratégie de ce groupe ambitionnait d'atteindre un taux d'intégration de 55%, et a ainsi souhaité voir les entreprises nationales publiques et privées s'impliquer pour répondre aux besoins de Sonatrach en matière d'équipements et de pièces détachées.

En effet, le secteur de l'énergie œuvre à faire émerger un entreprenariat local en faveur d'une économie productive dans le secteur des hydrocarbures, fondée essentiellement sur l'investissement dans les services pétroliers, l'industrie de biens d'équipements et de sous-traitance industrielle, l'ingénierie industrielle et autres services techniques et de maintenance industrielle.

A ce propos, il a expliqué que ces journées d'information, organisées les 9 et 10 septembre, visent à identifier les attentes et les lacunes des entreprises nationales qui souhaitent prendre part à la production des pièces détachées nécessaires aux industries gazière et pétrolière.

Une telle rencontre permettra, selon lui, d'identifier les voies et moyens permettant à Sonatrach d'aider ces entreprises et de contribuer à l'augmentation du taux d'intégration nationale dans la fabrication d'équipements tels les canalisations et les pompes.

Cette aide peut porter notamment sur la formation, la simplification des processus d'appels d'offre et l'assouplissement des procédures pour lutter contre la bureaucratie, a-t-il précisé.

M. Ould Kaddour a, dans ce contexte, rappelé que Sonatrach avait confié, cette année, la réalisation de plusieurs projets à des entreprises nationales.

En outre, il a fait savoir qu'une structure sera créée au sein du groupe pour assurer le suivi de la concrétisation des recommandations qui seront formulées à l'issue de ces journées d'information, et veillera à intégrer un maximum de sociétés nationales dans les projets de Sonatrach.

Pour ce faire, il est impératif, a-t-il insisté, de créer des "mécanismes d'incitation" pour promouvoir l'intégration nationale.

Questionné par la presse sur le programme de recrutement de Sonatrach dans le cadre de sa stratégie SH 2030, M. Ould Kaddour a expliqué que les opérations d'embauche se poursuivaient dans le cadre des projets du groupe, situés notamment dans le sud du pays.

A cet effet, le groupe a lancé un programme de création d'écoles de formation sur les métiers de Sonatrach au profit des jeunes des régions du sud.