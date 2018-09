Afrique: Elim.CAN 2019 - Madagascar contraint le Sénégal au nul

En dépit de la mort d'un supporter à l'entrée du stade de Mahamasina, le match entre Madagascar et le Sénégal comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 a bien eu lieu. Et il s'est soldé par un score nul 2-2.

C'est les Lions de la Téranga qui ouvrent la marque à la 27è minute par l'intermédiaire de Moussa Konaté, auteur d'une superbe volée de l'extérieur qui n'a laissé aucune chance au gardien malgache.

Mais le Sénégal va se faire rattraper avant la mi-temps. Voavy va profiter du manque de concentration de la défense des Lions pour égaliser à la 44ème minute. 1-1, score à la pause.

Au retour des vestiaires, le Sénégal reprend l'avantage. Baldé Keita, après une percée, frappe et trompe le gardien malgache un peu après l'heure de jeu (62è).

Mais six minutes plus tard, un but contre son camp de Kalidou Koulibaly permet aux Barea d'obtenir l'égalisation. Et plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final.

Ce match nul n'est finalement pas une très mauvaise opération pour le Sénégal qui était face à une téméraire équipe malgache. Avec 4 points chacun, les deux pays reste en tête du groupe A.