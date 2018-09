Angola: Luisa Damião élue vice-présidente du parti MPLA

Attachée de presse à l'Ambassade d'Angola à Cuba de 2002 à 2007, Luisa Damião fut directrice de l'Information à l'Agence Angola Presse (Angop) de 2007 à 2009, puis administratrice en charge de l'Information. Boa Vida Neto, originaire de la province de Huambo (plateau central), est technicien supérieur et pédagogue. Né le 18 Août 1959, il était, jusqu'à la date de sa nomination à ces nouvelles fonctions politiques, gouverneur de la province de Bié (centre) et, en même temps, premier secrétaire local du parti au pouvoir.

Les membres du Comité central ont également élu Alvaro Manuel de Boavida Neto, secrétaire-général du MPLA, au pouvoir depuis le 11 Novembre 1975, date de l'indépendance nationale. Journaliste de profession, psychopédagogue et députée du MPLA à l'Assemblée Nationale pour la circonscription électoral Nationale depuis 2012, Luisa Damião préside actuellement le Groupe de femmes parlementaire. Détentrice d'une maîtrise en Science de Communication, Luisa Damião était jusqu'ici secrétaire nationale à l'Information et aux Nouvelles Technologies de l'Organisation des Femmes Angolaises ("OMA"), branche féminine du MPLA, la plus grande organisation politique angolaise.

