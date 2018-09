Angola: Le MPLA tient à combattre la corruption et la flatterie

Luanda — La corruption, le népotisme, la flatterie et l'impunité sont les principaux maux contre lesquels le MPLA luttera, car ils causent "beaucoup de dommages" à l'économie nationale, a affirmé samedi, à Luanda, le nouveau leader du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, parti au pouvoir, João Lourenço.

Lourenço a tenu ces propos dans un discours, en plein VIème Congrès extraordinaire du MPLA, qui l'a élu, officiellement, nouveau président du MPLA, avec 98,59 pourcent des voix exprimées par les 2.448 délégués du parti, succédant ainsi à José Eduardo dos Santos, qui était à le tète de la plus grande association politique angolaise depuis septembre 1979, soit dès le lendemain de la mort du leader prédécesseur et premier président de la République, António Agostinho Neto.

Un avenir heureux ne peut être construit qu'avec courage de corriger "réellement" les failles et d'améliorer davantage ce qui va bien, a-t-il ajouté après avoir rendu hommage à Dos Santos et Agostinho Neto.

Dans cette croisade contre les maux de la société, le MPLA doit devancer et assumer l'avant-garde, même si les premiers à tomber soient des militants ou des hauts dirigeants du parti qui aient commis des crimes ou, par leur comportement, soient en train de souiller la réputation de l'organisation partisane, a-t-il souligné.

João Lourenço a dit que l'histoire du MPLA était toujours liée à des causes nobles qui ennoblissent, tels que la conquête de l'indépendance et la défense de la souveraineté nationale, l'appui à la lutte de libération des peuples de l'Afrique australe contre le régime d'apartheid, la paix et la réconciliation entre Angolais.

Plaidant pour la promotion d'une classe entrepreneuriale honnête et dynamique, qui produise des biens et services, et crée des postes d'emploi nouveaux, le leader du MPLA a dit que cela ne devrait pas être confondu avec ceux-là qui s'enrichissent facilement et illicitement avec du denier public.

"Au cas ou ces derniers étaient des militaires ou des dirigeants, nous ne permettrons pas que des comportements condamnables de cette minorité cupide souille la réputation du grand parti, qui a été crée avec sueur et sang pour défendre la cause noble", a-t-il ajouté.

Le président a appelé les militants et dirigeants à opter pour une lutte difficile mais honorable, qui puisse sauver l'économie angolaise, le pays et assurer un avenir heureux aux générations futures.

Enfin, João Lourenço a souligné la nécessité de construire un parti qui soit d'abord au service du pays et des Angolais. Etre du MPLA ne doit pas signifier avoir la facilité de bénéficier des avantages pour être nommé si facilement, soit ministre, soit gouverneur ou ambassadeur, a-t-il affirmé.