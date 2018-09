Angola: Le MPLA reconnaît ses premiers présidents fondateurs

Luanda — Le VÌème Congrès extraordinaire du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), qui a élu samedi, à Luanda, João Manuel Gonçalves Lourenço comme président de ce parti, successeur de José Eduardo dos Santos, a reconnu publiquement que Ilídio Tomé Alves Machado et Mário Pinto de Andrade, étaient réellement, outre António Agostinho Neto, les premiers présidents fondateurs de cette association politique née le 10 décembre 1956.

Selon la résolution finale du congrès, le MPLA devrait se préparer pour rendre, au moment opportun, hommage à ces deux hommes politiques de la lutte de libération nationale contre le colonialiste portugais en Angola.

La reconnaissance de ces deux personnalités, dont l'histoire du parti ne mettait pas en relief jusqu'ici, porte désormais et officiellement à cinq le nombre des leaders historiques de la plus grande organisation politique angolaise, à savoir Ilídio Machado, Mário Pinto de Andrade, Antonio Agostinho Neto (qui a proclamé l'indépendance de l'Angola le 11 Novembre 1975), José Eduardo dos Santos, et enfin João Lourenço.

Premier leader du MPLA, Ilídio Machado, en pleine activité subversive contre le régime colonialiste qui régnait en Angola, a été arrêté en 1959 par les autorités

Portugaises. Il avait alors désigné Agostinho Neto pour le relayer à la tête de cette organisation politique, alors Mouvement de Libération Nationale.

Mário Pinto de Andrade, activiste politique, a occupé le poste de président du MPLA entre 1959 et 1962. Il fut secrétaire-général de ce Mouvement de Libération Nationale entre 1962 et 1972.

Au lendemain de la proclamation de l'indépendance nationale, le MPLA s'est transformé en Parti politique avec Agostinho Neto comme leader, et, en même temps, premier président de la République jusqu'à sa mort, le 10 septembre 1979. Il fut alors succédé, aussi bien à la tête du parti qu'à celle du pays, par José Eduardo dos Santos.

38 ans plus tard, ce dernier sera succédé, à son tour, par João Lourenço, d'abord à la présidence de la République, le 26 septembre 2017, puis, une année après, au leadership du MPLA, au terme du VIéme Congrès extraordinaire du parti tenu le 08 septembre 2018, dans la capitale angolaise, en présence de plus de 2.400 délégués venus des 18 provinces du pays et de l'étranger, des leaders des Eglises, des chefs coutumiers, des représentants de la société civile et des ONG, et du Corps diplomatique en poste à Luanda.