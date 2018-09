Angola: Hommage aux fondateurs du MPLA

Luanda — Des hommages doivent être rendus, dans les prochains jours, aux fondateurs du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), telle est la recommandation issue du VIème Congrès extraordinaire du MPLA tenu samedi à Luanda, et qui a élu officiellement Joâo Lourenço à la tête de ce parti politique, succédant ainsi à José Eduardo dos Santos.

Ilídio Tomé Alves Machado et Mário Coelho Pinto de Andrade, respectivement premier et deuxième leaders fondateurs du MPLA sont les hommes auxquels ces hommages seront rendus, de même qu'à Domingos da Silva, Viriato da Cruz, Lúcio Lara, Deolinda Rodrigues, Daniel Chipenda et Matias Migueis.

Les hommages incluent l'attribution des insignes de distinction et des noms de ces hommes et ceux des Anciens combattants et vétérans de la patrie à des villes et à des lieux d'intérêt public et historique, afin de perpétuer leurs actions politiques faites au profit de l'Angola, notamment l'indépendance nationale, la paix, la souveraineté et la démocratie.

João Lourenço a été élu président du MPLA avec 98,50 pourcent lors du VIème congrès extraordinaire du parti sur un total de 2.442 voix exprimées.

Le congrès a attribué à José Eduardo dos Santos, ex-leader du MPLA, le titre de Président émérite, de Membre honorifique du Comité central et de Militant distingué du parti.