Burkina Faso: Procès putsch manqué - Le lieutenant Limon et ses SMS à problèmes

Le tribunal militaire a poursuivi l'audition du sergent Mahamadi Zallé, le vendredi 7 septembre 2018, dans le cadre du procès du putsch manqué. A sa suite, c'est le lieutenant Jacques Kolamba Limon qui a été entendu.

Les conjectures sont allées bon train le 7 septembre 2018 au tribunal militaire, lors du deuxième jour d'audition consécutive du sergent Mahamadi Zallé, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre et coups et blessures volontaires dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. Il avait plaidé non coupable aux différents chefs d'inculpation.

Pour ce deuxième jour, il a été entre autres question d'un sac d'argent, qu'il aurait reçu du général Diendéré. En effet, le parquet lui a opposé des déclarations du procès-verbal d'audition du caporal Massa Saboué où ce dernier prétend que le sergent Zallé aurait reçu de l'argent lors des événements.

Ce que dément l'accusé. Ces différentes déclarations ont alimenté des observations contradictoires entre avocats de la partie civile et de la défense. L'accusé a aussi été interpellé sur sa présence au camp Naaba Koom jusqu'à la date du 29 septembre 2015 quand la plupart des éléments du RSP avaient rejoint leurs nouveaux postes d'affectation. «J'avais du matériel à l'intérieur que je voulais coûte que coûte faire sortir», a-t-il rétorqué.

La partie civile ne l'a pas trouvé convainquant. «Jusqu'au 29, ce sont les affidés du général qui sont restés au camp avec lui», a insisté Me Farama. Mais l'avocate du sergent, Me Martine Tologo n'en a pas démordu pour autant de sa thèse que le dossier de son client est vide, car «un élément important (une vidéo)» évoqué pendant l'instruction ne leur pas encore été communiqué.

«J'attends que cette pièce nous soit communiquée afin de pouvoir faire mes observations», a-t-elle indiqué. Après le sergent Zallé, le tribunal a appelé le lieutenant Jacques Kolamba Limon à la barre. Agé de 56 ans, cet officier, marié et père de 4 enfants, s'est présenté comme «le chef de cabinet de fait» du ministre en charge de la défense en la personne du président du Faso, au moment des faits.

Poursuivi pour les mêmes faits que le sergent Zallé, le lieutenant est surtout accusé d'être la « taupe » du RSP au sein du Ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants (MDNAC). L'officier n'a été inculpé que le 12 avril 2016, à la suite des conclusions de l'expert, Issouf Younoussa Sanfo, qui a examiné les téléphones portables de certains accusés, dont notamment ceux des capitaines Oussène Zoumbri et Abdoulaye Dao.

« L'expert a manipulé mes messages »

Bien avant de se retrouver dans les méandres de la justice, le lieutenant Limon avait pourtant reçu une décoration pour «avoir participé activement à la reddition du RSP». Comme défense, l'accusé s'est dit victime d'un acharnement. A l'entendre, il paye les conséquences de son indélicatesse envers l'expert et le colonel Sita Sangaré, directeur de la justice militaire.

En effet, a-t-il expliqué, il aurait émis des inquiétudes sur la régularité de la procédure de passation du marché d'expertise, ce qui aurait retardé le décaissement des sommes. «Il y a eu deux marchés de près de 600 millions (239 millions et un plus de 347 millions) passés par la justice militaire. La procédure n'a pas été respectée. Il aurait fallu s'assurer qu'il y a l'argent nécessaire avant de signer le marché», a-t-il rapporté.

A l'en croire, les responsables de la justice militaire (il a cité nommément le colonel Sita Sangaré et le juge d'instruction Frédéric Ouédraogo) ont trouvé le moyen de l'inculper, en «manipulant» les messages «de simple camaraderie» qu'il aurait échangés avec le capitaine Zoumbri. «On m'oppose des messages qu'ils auraient récupérés dans le portable du capitaine Zoumbri.

Ça met mal à l'aise. Ça confirme la thèse que c'est ma tête on cherche. Il y a tellement d'incongruité. Je sais qu'il y a des trucs que le capitaine ne m'a jamais demandés et que je n'ai jamais dits. On se connaît entre militaires, il y a trop de coups fourrés», a-t-il renchéri.

Et son avocat de clamer à sa suite qu'on voulait «museler» son client, le rapport d'expertise qui charge son client leur ayant été transmis après la phase d'instruction. La partie civile a pour sa part relevé la dispersion de l'accusé. «Si vous devez parler pour vous défendre, parlez.

Tantôt vous donnez l'impression qu'il y a des choses à cacher, tantôt vous donnez l'impression qu'il n'y a rien à dire», lui a notamment lancé Me Prosper Farama.

L'accusé sera également encouragé par le président du tribunal à «tout dire», surtout lorsque le lieutenant fera comprendre que le colonel Sangaré est venu le chercher «nuitamment» pour aller «parlementer» avec l'expert. Le procès a été suspendu sous les coups de 17 h au moment où la partie civile interrogeait toujours l'accusé. L'audience reprend ce lundi à 9 heures.