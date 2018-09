Ile Maurice: Chagos - «Mo pou kontign lager pou twa, mo ti zil»

D'ailleurs, lorsque le bateau chargé de les ravitailler a finalement pu se rendre sur l'archipel, les Chagossiens étaient tellement habitués à leur nouveau régime qu'il n'y a pas eu de ruée vers les aliments. Non, Célestine n'a pas peur d'abandonner son confort, le luxe, pour retourner vivre sur son île, où la nature est généreuse. Et puis, précise-t-elle, la jeune génération est éduquée et de ce fait, a les compétences pour non seulement tout reconstruire mais aussi pour gérer l'archipel.

Le témoignage - en kreol - de Liseby Elysé en a ému plus d'un, non seulement au sein de la Cour internationale de justice (CIJ) mais à travers le monde. À tel point que même la partie britannique a tenu à la saluer. Mais elle n'est pas la seule à avoir une histoire poignante à raconter. Marie Célestine Louis se souvient du moment où les autorités lui ont dit qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Depuis, le coeur meurtri, elle attend...

