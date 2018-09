Ile Maurice: Victime d'un accident - «Akoz mo enn ansien drogué mo pa gagn drwa réklam lazistis?»

Sa mère Anne-Marie n'arrête pas de faire le va-et-vient entre l'hôpital et le poste de police, espérant que les officiers acceptent enfin de la prendre au sérieux. «Mo'nn fatigé fer alé vini stasion. Zot dir zot pou vinn pran so dépozision lopital mé zamé zot inn vini... »

Ludovic a l'impression d'être victime d'un double coup du sort, la poisse le poursuit. «Kifer mo pa gagn drwa réklam la zistis mwa? Kifer lapolis pa oulé pran mo dépozision? Akoz mo enn ansien drogué?» Il assure pourtant qu'il est «clean» depuis six ans. «Mo lavi avan aksidan ti zis al pran mo méthadone, travay et zwé lamizik... Mé la, nanyé mo pa kapav fer.»

Il y a plus d'un an, en allant chercher ses instruments de musique chez une de ses tantes à Grand-Baie, Ludovic se fait renverser par une voiture. «Mo'nn tann enn tapaz, mo'nn viré mo'nn trouv enn loto vini bat ar mwa ek li'nn al aret pli divan.»

