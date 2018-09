Burkina Faso: Attaques terroristes à l'Est - Le gouvernement prévoit des dispositions

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé, le samedi 8 septembre 2018 à Ouagadougou, une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale. La situation sécuritaire du pays, notamment à l'Est, a été au cœur des échanges, avec des dispositions en vue.

L'exécutif burkinabè veut saisir le taureau par les cornes, dans la lutte contre l'insécurité à l'Est du pays. Pour ce faire, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a examiné avec les chefs militaires et les ministres concernés, les stratégies à mettre en œuvre pour venir à bout du terrorisme, lors d'une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN), tenue le 8 septembre 2018 au palais de Kosyam.

« J'ai tenu à convoquer ce conseil dès mon retour de Pékin, pour examiner la situation sécuritaire préoccupante de notre pays, en particulier dans la zone de l'Est. Il est important que nous reprenions l'initiative sur l'Est du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

Pour le chef de l'Etat, les opérations de harcèlement des Forces de défenses et de sécurité (FDS) aux différentes frontières sont des actes de déstabilisation du Burkina Faso. Ces «forces du mal», a estimé Roch Marc Christian Kaboré, ont pour objectif de saper le moral des troupes, d'une part et de montrer que l'insécurité existe au Burkina Faso, d'autre part. Cependant, a-t-il rassuré, force doit rester à l'Etat. Et de promettre que des dispositions seront prises pour non seulement, éradiquer ce fléau, mais également neutraliser définitivement tous les auteurs et complices de cette forfaiture. «Les forces de défense et de sécurité vont travailler à reprendre en main cette zone, tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et du Sud-Ouest», a soutenu Roch Marc Christian Kaboré. Pour lui, en ces moments cruciaux où la solidarité et le patriotisme doivent être le maître de chaque Burkinabè, «on ne peut permettre à des individus de saper le moral des troupes au front».

Il a ainsi invité le peuple burkinabè à soutenir les FDS, car la défense de la nation est une lutte collective et chacun doit jouer sa partition. «Avec l'engagement de tous, la victoire restera du côté du peuple», foi du président du Faso. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'Etat et ses collaborateurs de se pencher également sur la situation des FDS, victimes des attaques terroristes. «Les Forces armées nationales ont perdu beaucoup d'hommes, créant la désolation dans de nombreuses familles», a reconnu le président Kaboré. A l'en croire, des propositions ont été soumises par le ministre en charge de la défense pour la prise en charge des familles et des ayants droit des soldats tombés et des blessés.