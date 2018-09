Niger: La société civile redescend dans la rue contre la loi de finances

« Nous estimons que le combat porté par la société civile est un combat juste et c'est pour cela que le Front patriotique s'est mobilisé pour être aujourd'hui présent. Nous, Front patriotique nigérien, serons de toutes les luttes démocratiques et sociales justes », a-t-il tenu à souligner.

De nombreux travailleurs étaient au rendez-vous de cette marche citoyenne. « Ce pays est en train d'être pillé et nous avons le devoir de faire en sorte que le peuple s'unisse et s'élève contre la mal gouvernance », explique un syndicaliste.

