Bénin: Affaire U17 - 21 personnes poursuivies pour faux et usage de faux certificat

Le ministre béninois en charge des Sports avait promis que les personnes responsables de la disqualification du Bénin des éliminatoires de la CAN U17 2019 seront punies. La justice s'est donc saisie de l'affaire.

Dans un communiqué de presse rendu public vendredi, le procureur de la République a indiqué que sur les 22 personnes interpellées dans cette affaire de disqualification des Écureuils cadets et présentées au parquet de Cotonou ce vendredi 07 septembre 2018, 21 sont poursuivies pour faux et usage de faux certificat, et complicité. Et sur les 21 personnes accusées, 18 sont placées sous mandat de dépôt dont onze 11 joueurs et 7 membres de la fédération et du staff technique sur les 8 poursuivis.

Vicentia Boco, la radiologue qui a procédé à la contre-expertise et son employé Désiré sont poursuivis sans mandat de dépôt. Selon Benin Web TV, le procès est prévu le 23 octobre prochain devant la première chambre des flagrants délits.