Burkina Faso: Education nationale - 226 établissements seront fermés

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro, a rencontré les journalistes, le vendredi 7 septembre 2018 à Ouagadougou. Il a fait le point sur la qualité de l'offre éducative privée au Burkina Faso, qui n'a pas toujours été au rendez-vous dans certains cas.

Des établissements privés qui présentent des problèmes techniques de réalisation, avec des salles de classe sans portes, sans fenêtres ou fonctionnant avec un personnel non qualifié. Ce sont là quelques manquements aux cahiers des charges par certains promoteurs, aux dires du ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro, qui était face aux journalistes, le 7 septembre 2018 à Ouagadougou.

En vue d'assainir le milieu, son département a décidé de recenser toutes les structures d'éducation et d'enseignement préscolaire, primaire, postprimaire et secondaire non reconnues. Selon le conférencier, l'opération a permis de dénombrer et de visiter 649 établissements dont 226 seront fermés.

« Ils ne seront plus autorisés à recruter des élèves. Car, les infrastructures, les superficies ou la situation géographique présentent de réels dangers et de graves risques d'insécurité, aussi bien pour les apprenants que le personnel enseignant et autres usagers », a-t-il précisé.

Et d'ajouter que 423 établissements sont récupérables, puisque possédant des infrastructures adéquates et remplissant les conditions d'ouverture. A entendre le ministre Ouaro, ces promoteurs ont six mois pour régulariser leur situation.

« Il est important que l'administration puisse accompagner ces établissements à se mettre en règles mais une fois ce délai passé, ils seront fermés à la fin de l'année scolaire et ne seront plus autorisés à recruter la rentrée prochaine », a-t-il prévenu.

A quelques jours de la rentrée scolaire, les parents d'élèves s'activent pour les inscriptions ou les réinscriptions. Afin d'éviter que ceux-ci inscrivent leurs enfants dans des établissements qui seront fermés, la liste sera publiée dans les prochains jours, foi du premier responsable du département en charge de l'éducation nationale.

Abordant la question des diplômes obtenus par les élèves dans ces établissements, il a affirmé qu'ils sont valables car, délivrés par son département. « Même les élèves qui sont en classe intermédiaire et qui passent en classe supérieure seront autorisés à s'inscrire dans d'autres établissements et s'il y a des difficultés. Les parents pourront saisir le ministère à travers les directions régionales et ses services compétents », a rassuré le conférencier.

Cette opération d'assainissement s'est déroulée du 24 juillet au 4 août 2018 dans les treize (13) régions et la surveillance va se poursuivre. Et le ministre Ouaro d'appeler les parents d'élèves et tous les acteurs de l'éducation à la collaboration dans la traque des établissements « pirates ».