Maroc: Errachidia abrite les premières Assises nationales de l'AIODD-Maroc

L'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable (Maroc) organise les 21 et 22 septembre courant à Errachidia, les premières Assises nationales de l'AIODD-Maroc, sous le thème "Consolider les objectifs du développement durable au Maroc : leviers pour fédérer les acteurs territoriaux ".

Selon un communiqué de l'Alliance, l'objectif de ces assises est de mobiliser les compétences et les acteurs locaux et de promouvoir des initiatives, afin que les ODD soient intégrés dans les plans de développement, les politiques et les stratégies nationales. Et pour le directeur de l'Alliance, Mustapha Tilioua, les Assises permettront dès le départ de donner un vrai caractère partenarial et un engouement positif pour travailler avec les acteurs concernés par les ODD.

Ces premières Assises qui connaîtront notamment, la participation de la secrétaire d'Etat du développement durable, seront une occasion pour débattre de sujets d'une grande importance tels que la place des ODD au Maroc et leur rayonnement au service de l'espace africain et européen, la promotion territoriale et l'encouragement de l'esprit partenarial au service des ODD, le schéma régional pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, le schéma régional d'aménagement du territoire au service des ODD, ainsi que la coopération judiciaire et la justice au cœur des ODD.

Ce rendez-vous verra également la participation d'importantes délégations européennes (France, Suisse, Italie, Belgique...) et africaines (Sénégal, Mali, Benin, Madagascar, Tunisie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Gabon..).

Des responsables politiques, économiques, hauts cadres et scientifiques animeront les différentes tables rondes ainsi que les ateliers qui vont traiter notamment des questions liées au rôle du travail associatif et des collectivités territoriales pour la promotion des ODD, indique la même source.

L'Alliance internationale pour les objectifs du millénaire (AIODM) a été instituée en 2006 et a changé de nom après 10 ans d'activité, tout en créant 12 antennes pour s'adapter au nouvel agenda post-2015 de l'ONU. Elle est devenue depuis, l'Alliance internationale pour les objectifs du développement durable AIODD et continue à s'engager pour le programme des Nations unies (PNUD).

En septembre 2015, les pays ont adopté un nouveau programme de développement durable articulé autour de 17 objectifs. Cet accord est l'aboutissement d'un travail de concertation avec les gouvernements, la société civile et d'autres partenaires pour définir un ambitieux programme de développement pour l'après-2015 et ambitionne de mettre fin à la pauvreté, promouvoir la prospérité et le bien-être pour tous, protéger l'environnement et faire face aux changements climatiques.

Le 10 février 2018, le Maroc a intégré l'AIODD avec la création d'une antenne marocaine qui vise à agir localement pour la concrétisation des objectifs du développement durable de l'Alliance et à mettre à profit ses acquis et son expérience afin de contribuer aux côtés des pouvoirs publics à la concrétisation de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD 2030).