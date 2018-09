Congo-Kinshasa: Deux policiers arrêtés à Kananga pour «violation des consignes»

Du côté de la police et du gouvernorat, on se renvoie la balle. Personne ne veut parler. Certaines sources de l'auditorat militaire refusent de lier cette affaire au sit-in de la LUCHA mais évoquent, «la violation des consignes comme motif de leurs arrestations». La société civile dont la LUCHA exige leur libération sans condition.

Quelques minutes plus tard, le capitaine Kaseme Kaseme et le commissaire Mukengeshayi Tshibangu, tous deux responsables du Groupe Mobile d'Intervention (GMI) de la Police nationale congolaise sont interpellés.

Selon plusieurs sources, on leur reproche leur passivité. Ils n'auraient empêché la tenue de la manifestation organisée par le mouvement citoyen la LUCHA contre l'usage de la machine à voter pour les élections de décembre. Dans un communiqué publié vendredi 7 septembre, les activistes de la LUCHA dénoncent ces arrestations et exigent la libération de deux policiers. Aucune autorité de la police au niveau provincial n'a accepté de s'exprimer à ce sujet.

