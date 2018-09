Algérie: Sonatrach - La part de contenu local dans les achats de pièces de rechange reste très faible

Pour ce qui est des grands donneurs d'ordres, ils sont: les groupes industriels publics, relevant du ministère de l'Industrie et des mines (AGM - SNVI - GICA), le secteur de l'Energie (Sonatrach et Sonelgaz) et les secteurs émergents (automobile, ferroviaire, aéronautique), ainsi que les secteurs nouveaux liés au développement durable (énergies renouvelable et le recyclage).

Concernant les domaines d'activité de la sous-traitance, elles s'exercent principalement dans les secteurs suivants: mécanique (décolletage, Usinage de précision, etc), sidérurgie-métallurgie (fonderie, aciérie... ), électrique - électronique, plasturgie, caoutchouc, composite, verre, aluminium, bois, fournitures, ainsi que les services liés à l'industrie, formation, ingénierie et autres.

Ainsi, selon M. Oulhadj," si c'est Sonatrach qui est la partie responsable de l'élaboration du dossier de fabrication et de contrôle, il faudrait mettre en place un Centre de rétro-conception et si c'est le fabricant qui est la partie responsable, une coopération entière de Sonatrach est exigée".

La taille et les ressources à allouer à cette structure seront en fonction de l'identité de la partie responsable de l'élaboration du dossier de fabrication et de contrôle, a-t-il expliqué.

"Le créneau relatif à la fabrication locale de raccords et d'incorporables de réparation de canalisations étant déjà identifié comme potentiel, il pourrait constituer un premier projet à étudier et éventuellement concrétiser à court terme", a-t-il ajouté.

Selon les activités, 30 à 70% des services de maintenance et de travaux neufs sont sous-traités, cette sous-traitance étant confiée à plus de 80% à des sociétés locales, a ajouté le représentant du Sonatrach.

"La moyenne des achats de pièces de rechange de Sonatrach sur le triennat 2015-2017 a été estimé à 390 millions de dollars par an. Malgré que plus de 50% de ces achats est réalisé en dinar, la part du contenu local y reste très faible avec 5% seulement", a précisé M. Oulhadj lors d'une conférence portant sur "la sous-traitance industrielle : le marché de Sonatrach, un enjeu incontournable", organisée dans le cadre des journées d'information de Sonatrach sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.