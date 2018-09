Algérie: Louh - Une justice "forte et indépendante" peut faire face aux différentes formes de corruption

- Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a déclaré dimanche à Tindouf, qu'"une justice forte et indépendante" peut contrecarrer les différentes formes de la corruption.

"Une justice forte, indépendante et intègre peut faire face aux différentes formes de corruption et aux autres maux sociaux", a affirmé M. Louh dans son allocution, devant les notables et représentants de la société civile, diffusée par visioconférence au niveau de l'ensemble des Cours de justice, en marge d'une visite de travail dans la wilaya.

Le ministre a souligné, à ce titre, que "la justice algérienne, armée de la Constitution, des Lois de la République et de la volonté politique soutenue, poursuit la mise en œuvre des lois en fonction des procédures et principes appliqués par l'ensemble des pays qui respectent les droits et libertés de manière civilisée".

"Chacun (de nous) doit savoir que nul n'est au dessus de la Loi ou qu'il peut violer son autorité", a-t-il martelé, tout en appelant "à poursuivre une lutte sans merci contre les maux sociaux eu égard aux dangers engendrés par la corruption et les fléaux qui rongent les sociétés et entravent leur progrès".

Le ministre a, à l'occasion, annoncé la création d'un pôle pénal dédié aux affaires financières "qui sera doté de tous les moyens humains et matériels nécessaires lui permettant de mener sa mission avec efficacité, dans la lutte contre le crime de la corruption, dans le cadre de la poursuite des réformes du système juridique visant l'amélioration de l'efficacité de lutte contre la corruption".

Tayeb Louh a mis l'accent sur la paix et la sécurité dont jouit le pays à la faveur, a-t-il soutenu, "de la réconciliation nationale prônée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et plébiscité par le peuple dans son écrasante majorité."

Il a également souligné "la grande importance" qu'accorde l'Etat au grand Sud algérien et l'intérêt que revêt la wilaya de Tindouf au travers les efforts de développement accordés à cette région, à l'instar de la création, en 2005, de la Cour de justice pour prendre en charge les préoccupations des citoyens.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux a procédé auparavant à l'inauguration d'un tribunal administratif appelé à épargner aux justiciables le déplacement à la wilaya de Béchar dans le cadre de la consécration du programme du Président de la République visant le rapprochement de la justice des citoyens.

M. Louh a, au terme de sa visite dans la wilaya de Tindouf, inspecté le chantier de réalisation d'un nouveau tribunal à Tindouf Lotfi, dont les travaux ont atteint un taux d'avancement de 70%.