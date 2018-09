Alger — Le groupe Sonatrach a signé dimanche à Alger deux conventions-cadre et cinq contrats avec des entreprises nationales publiques et privées dans le cadre de son encouragement de l'intégration nationale dans les industries pétrolières et gazières.

Ces conventions-cadre et contrats, d'un montant global de l'ordre de 36 milliards DA, ont été signés en marge des Journées d"information de Sonatrach sur "les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes", en présence du P-dg du groupe, Abdelmoumen Ould Kaddour.

La première convention-cadre a été signée avec le groupe IMETAL pour la réalisation de prestations au profit des structures de Sonatrach et de ses filiales.

La seconde convention-cadre a été signée, quant à elle, avec Algérie télécom satellite (ATS) pour assurer à Sonatrach le service de location et les abonnements au système de géolocalisation et de gestion du parc roulant du groupe et de ses filiales.

Pour ce qui des contrats, le premier a été signé avec la société ALFAPIPE qui fournira des tubes d'un diamètre de 48 degrés et d'une longueur de 203 km, au projet extension du Système de transport par canalisation GPDF (Pedro Durant Farrel).

Le deuxième contrat, signé avec le Groupement COSIDER-ENAC, porte sur la construction de gazoduc d'un diamètre de 48 pouces et d'une longueur de 197 km, relatif au tronçon El Aricha à Beni Saf du projet de l'extension du système de transport par canalisation GPDF.

Le troisième contrat a été signé avec ENIE pour la fourniture de panneaux solaire pour les puits ordoviciens, faisant partie du projet de développement de champ ordovicien Ohanet.

Le quatrième contrat a été signé avec KAHRIF et consiste à l'électrification des champs ouest de Touat, par la réalisation d'une ligne électrique aérienne 30KV (60km) et d'un réseau de ligne électrique 30KV (110 km), faisant partie du projet de développement des champs gaziers Touat Oil.

S'agissant du cinquième et dernier contrat, Sonatrach l'a signé avec l'entreprise ENR pour la réalisation de l'opération de démantèlement (installation et génie civil) des cinq (5) unités du complexe CP1K/Skikda et la récupération des déchets ferreux et non ferreux, ainsi que la remise en état du site.