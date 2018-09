Algérie: El Bayadh - Plus de 20 cas de rougeole enregistrés et un décès

La wilaya d'El Bayadh a connu, en mars dernier, la vaccination de 7.000 personnes de différents âges contre cette maladie et il est attendu le lancement prochainement d'une campagne de vaccination de rappel pour élargir le champ de prévention, selon la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Dr. Tounsi a souligné que le cas de décès a été enregistré en fin de semaine dernière. Il s'agit d'un nourrisson de 14 mois qui a développé une difficulté de respiration et a rendu l'âme lors des soins intensifs, appelant tous les parents à se rapprocher des unités sanitaires pour vacciner leurs enfants et leur éviter cette maladie contagieuse.

Pris en charge par le staff médical de cet hôpital, les malades ont reçu des soins. Six sont dans une situation stable et un seul est dans un état critique. La plupart des personnes présentant une rougeole n'ont pas été vaccinés contre cette maladie, a-t-il fait savoir.

