Algérie: Cyclisme/Championnat arabe des nations - L'Algérie domine la course individuelle et par équipes juniors

- La sélection algérienne de cyclisme a dominé, dimanche, les compétitions de la 5e journée du championnat arabe des nations de cyclisme, qui se déroule à Mostaganem du 5 au 12 septembre.

Les cyclistes algériens ont remporté deux médailles d'or dans la course en individuel et par équipes juniors, en plus de la médaille d'argent et de la médaille de bronze.

Le cycliste algérien Aymen Maradj a obtenu la médaille d'or en individuel après avoir parcouru la distance de 120 km en 3 h 5 mn 40 s devançant son compatriote Mohamed Nehari d'une seule seconde et le troisième algérien Ayoub Sahiri. La sélection nationale juniors a décroché la médaille d'or devant la sélection irakienne qui a obtenu l'argent.

Le palmarès de la sélection algérienne a brillé après ces résultats avec 4 médailles d'or, 7 en argent et 3 en bronze toujours en seconde position après l'Egypte qui a obtenu 5 médailles d'or et une en bronze.

Les compétitions de la course individuelle filles et cadets auront lieu lundi sur une distance de 60 km sur un circuit fermé de 20 km entre Ain Nouissy, Fornaka et Stidia et retour vers Ain Nouissy.

Le tableau des médailles:

1- Egypte: 5 or et 1 bronze

2- Algérie: 4 or, 7 argent et 3 bronze

3- Irak: 1 argent 2 bronze

4- Emirats arabes unis: 1 argent et 1 bronze.