Angola: Accréditation de l'ambassadeur d'Angola au Vatican

Le diplomate angolais, jadis ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, a également été reçu, le même jour, par le secrétaire d'Etat du Vatican, Pietro Parolin. Nommé ambassadeur le 07 mars 2018, Paulino Baptista avait reçu du chef de l'Etat angolais, João Lourenço, la mission de consolider la coopération avec le Vatican et de mettre sur pied une commission de négociation avec le Saint siège visant à étendre le réseau de Radio "Eucclesia", station radiophonique de l'Eglise catholique en Angola, sur tout le territoire national. Domingos Quiosa et Armindo Fernandes do Espirito Santo Vieira ont été le premier et le deuxième ambassadeur angolais au Vatican, dont les relations avec Luanda remontent au 07 février 1998, date à laquelle Quiosa a été accrédité au Saint siège par le Pape Jean-Paul II. Par contre, le premier Nonce apostolique, Giovani Angelo Becciu, a été accrédité à Luanda en octobre 1992. Le Pape Jean-paul II a foulé le sol angolais en juin 2002.

